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Bilecik'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Bilecik'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken jandarma inceleme başlattı.

Bilecik'te iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Söğüt - Eskişehir kara yolu Sırhoca köyü sınırlarında bulunan Elmapınarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uğur Deniz Ş. idaresindeki 05 ABR 587 plakalı otomobil, Söğüt istikametinden Eskişehir yönüne seyir halindeyken keskin virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçerek İsmail K. yönetimindeki 11 DM 868 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, 05 ABR 587 plakalı otomobilin sürücüsü Uğur Deniz Ş. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Nilgün Elif K. yaralanırken, diğer otomobilin sürücüsü İsmail K. ile araçta yolcu olarak bulunan Meryem K. de yaralandı. Yaralılara olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı. Ardından Uğur Deniz Ş., Nilgün Elif K. ve İsmail K. ambulanslarla Söğüt Devlet Hastanesi'ne, Meryem K. ise Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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