Bilecik'te 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Bilecik'te jandarma tarafından 3 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen Yol Kontrol ve Arama faaliyeti sırasında yapılan kimlik kontrolünde, hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M.A. isimli şahıs tespit edilerek gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs, Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı