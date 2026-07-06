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Bilecik'te 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Bilecik'te 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
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Bilecik'te jandarma ekiplerinin yol kontrolü sırasında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M.A. isimli şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Bilecik'te jandarma tarafından 3 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen Yol Kontrol ve Arama faaliyeti sırasında yapılan kimlik kontrolünde, hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M.A. isimli şahıs tespit edilerek gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs, Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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