Bilecik'te 86 bin 600 adet makaron ele geçirildi
Bilecik'te düzenlenen operasyonda iki depoda ve bir araçta toplam 86 bin 600 makaron, 167,5 kilogram tütün ile iki sigara sarma makinesi ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
Bilecik'te 2 depo ve 1 araçta yapılan aramalarda 86 bin 600 adet makaron ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğünce Osmaneli ilçesinde tütün mamulü imalatı ve satışı yapmak suretiyle kaçakçılık kanununa muhalefet eden şahıslar ile organizasyonların deşifresine yönelik operasyon düzenledi. 2 depo ve 1 araçta yapılan aramalarda 54 bin adet boş makaron, 39 bin 600 adet dolu makaron 167,5 kilogram tütün, 2 adet profesyonel sigara sarma makinesi ele geçirildi. Yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, ifadesi akabinde serbest bırakıldı. - BİLECİK