Haberler

Bilecik'te kaçak sigara operasyonu: 4 bin 20 adet ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda bir iş yeri ve ikamette yapılan aramalarda 4 bin 20 adet kaçak sigara ile 100 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Şüpheli A.H. hakkında soruşturma başlatıldı.

Bilecik'te gerçekleştirilen kaçak sigara operasyonunda 4 bin 20 adet kaçak sigara ile 100 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara ve tütün ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Pazaryeri ilçesinde belirlenen bir iş yeri ve ikamete operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 4 bin 20 adet kaçak sigara ve 100 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili A.H. isimli şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İdris Naim Şahin için hesap zamanı! İfadesine başvurulacak

İdris Naim Şahin için hesap zamanı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Tatlıses'in son hali sevenlerini korkuttu

İbrahim Tatlıses'in son hali sevenlerini korkuttu
18 yıllık hasret bitti, Aziz Yıldırım'ın gözleri doldu! Akıllara Ali Koç geldi

Aziz başkana yapılan tezahüratı gören herkesin aklına Ali Koç geldi
18 yıllık Dede Baltacı cinayetinde kritik gelişme! Eski dosyadan 4 tutuklama çıktı

18 yıl sonra düğüm çözüldü! Karanlık cinayet aydınlatıldı
Trump duyurdu! ABD ile Venezuela arasında tarihi petrol anlaşması

Trump duyurdu! 2 ülke arasında tarihin en büyük petrol anlaşması
Galatasaray transfer bombasını patlattı! Rafael Leao İstanbul'a geliyor

Geceye damga vuran görüntü! Onu almaya gitti

Nijer'in başkentinde silah ve patlama sesleri! Askeri araçlar sokaklara indi

Tanklar sokaklara indi! Ülkenin başkenti karıştı
Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye gözdağı: Esas amacımız Fenerbahçe'yi yenmek

Maça saatler kala yine Fener taraftarının sinir uçlarıyla oynadı