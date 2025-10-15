Haberler

Bilecik'te Kaçak Alkol Operasyonu: Malzemeler Ele Geçirildi

Bilecik'te Kaçak Alkol Operasyonu: Malzemeler Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, kaçak ve sahte alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Toplamda 9 litre viski, 11 litre rakı ve 20 litre etil alkol ile çeşitli aroma verici malzemeler bulundu.

Bilecik'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, kaçak ve sahte alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Sıhhi Sahtecilikle Mücadele (SSM) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 'Kaçakçılıkla mücadele' kapsamında Merkez ilçe ve Gölpark Mesire Alanı'nda bulunan üç ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 9 litre etil alkolle yapıldığı değerlendirilen viski, 11 litre etil alkolle yapıldığı değerlendirilen rakı, 20 litre etil alkol, 3 adet 100 cc aroma verici malt kit ve 2 adet 15 cc anason yağı ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldığı bildirildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail bugün Refah Sınır Kapısı'nı açıyor! Gazze'ye 600 yardım kamyonu girecek

Beklenen gün geldi çattı! Bu kapının açılması an meselesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Define avcıları her taşın altını kazıyor: İşte Türkiye'de 'Altın başkenti' olan ilimiz

Defineciler "Altın başkenti" olan ilimize akın ediyor
Yok artık daha neler! Ronaldo'dan inanılmaz bir rekor daha

Bu adamı kim durduracak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.