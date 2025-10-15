Bilecik'te Kaçak Alkol Operasyonu: Malzemeler Ele Geçirildi

Bilecik'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, kaçak ve sahte alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Sıhhi Sahtecilikle Mücadele (SSM) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 'Kaçakçılıkla mücadele' kapsamında Merkez ilçe ve Gölpark Mesire Alanı'nda bulunan üç ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 9 litre etil alkolle yapıldığı değerlendirilen viski, 11 litre etil alkolle yapıldığı değerlendirilen rakı, 20 litre etil alkol, 3 adet 100 cc aroma verici malt kit ve 2 adet 15 cc anason yağı ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldığı bildirildi. - BİLECİK