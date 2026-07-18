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Evden cephanelik çıktı

Evden cephanelik çıktı
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda tabanca, av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Bilecik'te jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda tabanca, av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bireysel silahlanmanın engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Yapılan saha araştırmaları sonucunda Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyünde ikamet eden R.D. isimli şüphelinin evi, eklentileri ve aracında arama gerçekleştirildi. Aramalarda 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, tabancaya ait şarjör ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Ele geçirilen silah ve mühimmatlara el konulurken, olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla R.D. hakkında adli soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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