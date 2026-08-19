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İnhisar'da Jandarmadan Dolandırıcılık Uyarısı

İnhisar'da Jandarmadan Dolandırıcılık Uyarısı
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Bilecik'in İnhisar ilçesinde jandarma ekipleri, Harmanköy Köyü'nde vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi. Evlerde değerli eşya bulundurulmaması, kendini hakim, savcı, polis veya bankacı olarak tanıtıp para isteyenlere itibar edilmemesi gerektiği vurgulanırken, şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması ve ihbar süreci hakkında bilgi verildi, afişler asıldı.

Bilecik'in İnhisar ilçesinde jandarma ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

İnhisar ilçesine bağlı Harmanköy Köyü'nde gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetinde vatandaşlara dolandırıcılığa karşı alınabilecek tedbirler anlatılırken, evlerde yüksek miktarda değerli ziynet eşyası bulundurmamaları konusunda da uyarı yapıldı. Ekipler, kendisini hakim, savcı, polis, jandarma veya banka personeli olarak tanıtıp para isteyen kişilere itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiğini aktardı.

Vatandaşlara ayrıca ihbar süreci hakkında bilgi verilirken, konuya ilişkin afişler de asıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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