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Bilecik'te jandarma ekipleri tarafından 268 araç denetlendi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin usulsüz kullanımının önlenmesine yönelik denetim gerçekleştirildi. '2026 Yılı Müşterek Özel Denetim Programı' kapsamında, jandarmanın sorumluluk bölgesinde 24 saat esasına göre yapılan denetimlerde toplam 268 araç kontrol edildi. Denetimler sırasında herhangi bir cezai işlem uygulanmadı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından trafik güvenliğinin sağlanması ve kurallara uyulması amacıyla denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı