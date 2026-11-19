Bilecik'te jandarma usulsüz ışıklı ve sesli uyarı denetiminde 268 aracı kontrol ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'te jandarma trafik timleri, ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin usulsüz kullanımını önlemeye yönelik denetimde 268 aracı kontrol etti. '2026 Yılı Müşterek Özel Denetim Programı' kapsamında 24 saat esasına göre yapılan denetimlerde cezai işlem uygulanmadı.
Bilecik'te jandarma ekipleri tarafından 268 araç denetlendi.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin usulsüz kullanımının önlenmesine yönelik denetim gerçekleştirildi. '2026 Yılı Müşterek Özel Denetim Programı' kapsamında, jandarmanın sorumluluk bölgesinde 24 saat esasına göre yapılan denetimlerde toplam 268 araç kontrol edildi. Denetimler sırasında herhangi bir cezai işlem uygulanmadı.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından trafik güvenliğinin sağlanması ve kurallara uyulması amacıyla denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin sürdürüldüğü belirtildi.