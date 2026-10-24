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Bilecik'te jandarma okul çevresinde denetim yaptı, servis araçları kontrol edildi

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Bilecik'te jandarma okul çevresinde denetim yaptı, servis araçları kontrol edildi
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi. Jandarma Asayiş ve Trafik Timlerinin katıldığı uygulamalarda okul giriş ve çıkışlarının güvenliği, öğrenci hareketliliği, trafik düzeni ve okul servis araçlarının durumu kontrol edildi.

Bilecik'te çocuk ve gençlerin güvenliğini sağlamak amacıyla jandarma ekipleri, okul çevrelerinde sıkı denetim gerçekleştirdi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde yürütülen denetimlerde, eğitim ortamının huzurunun korunması ve okul çevrelerinde oluşabilecek risklerin önüne geçilmesi hedeflendi. Jandarma Asayiş ve Trafik Timlerinin katıldığı uygulamalarda okul giriş ve çıkışlarının güvenliği, öğrenci hareketliliği, trafik düzeni ve okul servis araçlarının durumu kontrol edildi. Öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve okul çevrelerinde oluşabilecek olumsuzlukları önlemek amacıyla gerekli tedbirler alındı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından çocuk ve gençlerin güvenliğinin sağlanması, okul çevrelerinde huzur ortamının korunması amacıyla denetim faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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