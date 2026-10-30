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Bilecik'te jandarma, okul çevresi denetimlerinde 88 personel görevlendirdi

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Bilecik'te jandarma, okul çevresi denetimlerinde 88 personel görevlendirdi
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, okul çevrelerinde huzur ve güveni korumak için il genelinde uygulama düzenledi, 88 personel görevlendirdi. Asayiş ve Trafik Timleri, JASAT, KOM, NSM ile Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk unsurlarının katıldığı denetimlerin süreceği bildirildi.

Bilecik'te jandarma ekipleri, okul çevrelerinde göz açtırmıyor.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca il genelinde düzenlenen uygulamada, okul çevrelerinde huzur ve güven ortamının korunması amaçlandı. Denetimlerde Asayiş ve Trafik Timleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) ile Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk unsurlarından toplam 88 personel görev aldı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığının, çocuk ve gençlerin güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul çevrelerindeki denetim ve kontrol faaliyetlerini sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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