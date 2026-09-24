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Bilecik'te jandarma, okul çevresi denetimlerinde 397 kişiyi kontrol etti

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Bilecik'te jandarma, okul çevresi denetimlerinde 397 kişiyi kontrol etti
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelindeki okul çevreleri ile giriş ve çıkışlarında denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 11 okul, 13 okul servis aracı, 397 şahıs ve 159 araç kontrol edildi; öğrenci ve okul personelinin güvenliği için gerekli tedbirler alındı.

Bilecik'te okul çevreleri ile giriş ve çıkışlarında gerçekleştirilen denetimlerde 397 şahıs kontrol edildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelindeki okulların çevrelerinde emniyet ve asayiş tedbirleri alındı. Uygulama kapsamında okul çevreleri ve giriş-çıkışlarında denetimler gerçekleştirilirken, aranan şahıslara yönelik de kontroller yapıldı.

Gerçekleştirilen uygulamalarda 11 okul, 13 okul servis aracı, 397 şahıs ve 159 araç kontrol edildi. Denetimlerde öğrencilerin ve okul personelinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirler alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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