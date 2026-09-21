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Bilecik'te jandarma, gölet ve ormanlık alanlarda boğulma ve yangına karşı tedbir aldı

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Bilecik'te jandarma, gölet ve ormanlık alanlarda boğulma ve yangına karşı tedbir aldı
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde huzur ve güven uygulaması kapsamında gölet, baraj ve ormanlık alanlarda kontrol yaptı. Ekipler, vatandaşları boğulma ve orman yangını riskine karşı bilgilendirdi; kontrollerde olumsuzluk yok.

Bilecik'te boğulma vakaları ve orman yangınlarına karşı jandarma ekipleri gölet, baraj ve ormanlık alanlarda tedbir aldı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde gerçekleştirilen huzur ve güven uygulaması kapsamında gölet, baraj, nehir havzası, tabiat parkı ve ormanlık alanlarda kontroller yapıldı. Ekipler, vatandaşları suya girmenin oluşturabileceği hayati tehlikelere karşı uyarırken, orman yangınlarına karşı alınması gereken önlemler hakkında da bilgilendirmelerde bulundu. Genel asayiş ve güvenlik konularında da vatandaşlara gerekli ikazlar yapıldı.

Öte yandan, gerçekleştirilen kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Jandarma ekiplerinin vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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