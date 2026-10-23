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Bilecik'te jandarma denetiminde 356 araç kontrol edildi, 2 sürücüye ceza kesildi

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Bilecik'te jandarma denetiminde 356 araç kontrol edildi, 2 sürücüye ceza kesildi
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, il genelindeki tüm ilçelerde eş zamanlı denetimlerde 356 araç kontrol etti. Denetimlerde kaskını usulüne uygun kullanmadığı belirlenen 2 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı.

Bilecik'te kurallara uymayan iki sürücüye cezai işlem uygulandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen '2026 Yılı Müşterek Özel Denetim Programı' kapsamında il genelindeki tüm ilçelerde eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin kullanımı, motosiklet ve motorlu bisikletler ile okul servis araçları kontrol edildi. Işıklı ve sesli uyarı işaretlerinin kullanımına yönelik denetimlerde 307 araç kontrol edildi ve herhangi bir cezai işlem uygulanmadı. Motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik denetimlerde 32 araç incelendi. Kaskını usulüne uygun kullanmadığı belirlenen sürücülere 2 trafik idari para cezası uygulandı. Okul servis araçlarına yönelik denetimlerde ise 17 araç kontrol edildi ve herhangi bir cezai işlem yapılmadı.

Gerçekleştirilen denetimlerde toplam 356 araç kontrol edilirken, kurallara uymayan 2 sürücüye ceza kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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