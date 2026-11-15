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Bilecik'te jandarma, Bayırköy'de 49 kadına KADES uygulamasını tanıttı

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Bilecik'te jandarma, Bayırköy'de 49 kadına KADES uygulamasını tanıttı
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Bilecik'te jandarma ekipleri, Bayırköy Halk Eğitim Kursu ve Bayırköy Halk Pazarı'nda düzenlenen bilgilendirme çalışmasında 49 kadına KADES uygulamasını tanıttı. Kadınlara uygulamanın kullanımı anlatıldı, broşür dağıtıldı ve telefonlarına KADES yüklendi.

Bilecik'te jandarma ekipleri tarafından 49 kadına Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması tanıtıldı

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bayırköy Halk Eğitim Kursu ve Bayırköy Halk Pazarı'nda bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında toplam 49 kadına KADES uygulamasının kullanımı hakkında bilgi verildi. Kadınlara uygulamayı tanıtan broşürler dağıtılırken, telefonlarına da KADES uygulaması yüklendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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