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Bilecik'te jandarma 29 okul servisini denetledi, ceza uygulanmadı

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Bilecik'te jandarma 29 okul servisini denetledi, ceza uygulanmadı
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, 2026 Müşterek Özel Denetim Programı kapsamında tüm ilçelerde okul servisi denetimi yaptı. Denetimlerde 29 okul servis aracı incelendi, mevzuata uygunluk ve öğrencilerin güvenli taşınması kontrol edildi; cezai işlem uygulanmadı.

Bilecik'te jandarma ekipleri tarafından 29 okul servisi denetlendi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından '2026 Müşterek Özel Denetim Programı' kapsamında tüm ilçelerde eş zamanlı uygulama yapıldı. Saat 07.30-09.30, 12.30-13.30 ve 15.00-17.00 arasında gerçekleştirilen denetimlerde toplam 29 okul servis aracı kontrol edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde okul servis araçlarının mevzuata uygunluğu ve öğrencilerin güvenli taşınmasına yönelik hususlar incelendi.

Gerçekleştirilen denetimler sonucunda herhangi bir cezai işlem uygulanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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