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Bilecik'te jandarma 14 noktada göç denetimi yaptı, 3 aranan şahıs yakalandı

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Bilecik'te jandarma 14 noktada göç denetimi yaptı, 3 aranan şahıs yakalandı
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Bilecik'te jandarma, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 14 noktada uygulama yaptı. Uygulamada 716 Türk vatandaşı, 15 yabancı uyruklu ve 360 araç sorgulandı; 3 aranan şahıs yakalanırken yakalama şerhi olan 1 araç yediemin otoparkına teslim edildi.

Bilecik'te düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulamada 3 aranan şahıs yakalandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Düzensiz Göç ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması gerçekleştirildi. 18 ekip ve 52 personelin katıldığı uygulama, 14 farklı noktada yapıldı. Huzur uygulamasında 716 Türk vatandaşı, 15 yabancı uyruklu şahıs ve 360 araç sorgulanırken, 3 aranan şahıs yakalandı. Uygulama kapsamında 716 Türk vatandaşı, 15 yabancı uyruklu şahıs ve 360 araç sorgulandı.

Yapılan UYAP sorgularında 3 aranan şahıs yakalanırken, yakalama şerhi bulunan 1 araç ise yediemin otoparkına teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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