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Bilecik'te ikamet izni, geçici koruma kimlik belgesi bulunmadığı halde seyahat eden 4 Suriyeli yakalandı

Bilecik'te ikamet izni, geçici koruma kimlik belgesi bulunmadığı halde seyahat eden 4 Suriyeli yakalandı
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Bilecik'te jandarma ekipleri, ikamet izni ve geçici koruma kimlik belgesi olmadan seyahat eden 4 Suriye uyruklu kişiyi yakaladı. Şahıslara toplam 197 bin 812 TL idari para cezası uygulanırken, iki çocuk Çocuk Evleri Müdürlüğüne teslim edildi.

Bilecik'te ikamet izni, geçici koruma kimlik belgesi bulunmadığı halde seyahat eden 4 kişi yakalandı.

Olay; Bilecik merkeze bağlı Vezirhan Beldesinde meydana geldi. Bilecik İl Jandarma Komutanlığı başlı ekipler Bilecik-Sakarya-İstanbul karayolu üzerinde yaptıkları denetimde durdurdukları bir araç içinde 4 Suriye uyruklu şahıs tespit etti. Yapılan kontrollerde Muaz H. (16), - Ali H. (18), Abdülkadir El H. (20) ve Kuteybe R. (21) isimli şahısların ikamet izni, geçici koruma kimlik belgesi bulunmadığı halde seyahat ettikleri tespit edildi. Bilecik İl Göç Müdürlüğü ile bahse konu yabancı uyruklu şahıslar hakkında idari işlemler tesis ederken, toplamda 197 bin 812 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan Muaz H. ve Ali H. isimli çocuklar Bilecik Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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