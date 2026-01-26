Haberler

Bilecik'te ıslak yol kazaya neden oldu: 4 yaralı

Bilecik'te ıslak yol kazaya neden oldu: 4 yaralı
Güncelleme:
Bilecik'in Söğüt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ıslak yol yüzünden direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç, karşı yönden gelen otomobile çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te ıslak yolun kazaya neden olduğu trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik'in Söğüt ilçesi Çaltı yolu istikametinde trafik kazası meydana geldi. Cemil A. idaresindeki 54 AET 264 plakalı araç, Çaltı Köyü istikametinden Söğüt ilçe merkezine seyir halinde ilerlediği sırada yolun ıslak olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, karşı istikametten gelen ve İsmail T. yönetimindeki 11 AAZ 869 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücü İsmail T. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Nil T., Emine T.ve Zümra T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen acil sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahale yapıldı. Ardından Söğüt Devlet Hastanesine sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
