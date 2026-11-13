Bilecik'te iki tırın alt geçitte kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 sürücü yaralandı

Bilecik'te iki tırın alt geçitte kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bilecik-Sakarya D-650 kara yolu Kuyubaşı Köyü mevkiindeki alt geçitte iki tırın kafa kafaya çarpışması sonucu 1 sürücü yaralandı. Yaralanan kişi, 54 BC 416 plakalı tırın sürücüsüydü; polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Bilecik'te seyir halindeki 2 tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza; Bilecik-Sakarya D-650 kara yolu Kuyubaşı Köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Davut B. idaresindeki 41 AJT 854 plakalı tır, Kuyubaşı Köyü alt geçidine girdiği esnada Bilecik istikametine alt geçitten çıkan Bilal T. idaresindeki 54 BC 416 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 54 BC 416 plakalı tır sürücüsü Bilal T. yaralandı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı