Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bilecik'te iki tırın alt geçitte kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 sürücü yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'te iki tırın alt geçitte kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 sürücü yaralandı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik-Sakarya D-650 kara yolu Kuyubaşı Köyü mevkiindeki alt geçitte iki tırın kafa kafaya çarpışması sonucu 1 sürücü yaralandı. Yaralanan kişi, 54 BC 416 plakalı tırın sürücüsüydü; polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik'te seyir halindeki 2 tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik-Sakarya D-650 kara yolu Kuyubaşı Köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Davut B. idaresindeki 41 AJT 854 plakalı tır, Kuyubaşı Köyü alt geçidine girdiği esnada Bilecik istikametine alt geçitten çıkan Bilal T. idaresindeki 54 BC 416 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 54 BC 416 plakalı tır sürücüsü Bilal T. yaralandı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 50 sitede yayınlandı.
Emre Belözoğlu, Arda Turan'ın yıldızını istiyor! Çuvalla para verecekler

Emre Belözoğlu, Arda Turan'ın yıldızını istiyor
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oğuzhan Koç'a kira şoku! Mahkemenin belirlediği rakam dudak uçuklattı20

Oğuzhan Koç'a kira şoku! Mahkemenin belirlediği rakam dudak uçuklattı
İran gece yarısı füzelerini meydana çıkardı! İsrail'de sirenler çaldı

Gece yarısı füzeyi halkın önüne çıkardılar! Düşman sirenlerle inledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri İsrail'i rahatsız etti! Ankara'dan sert yanıt

Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar, ardından ölüm saçtılar
A Milli Takım'da 44 yıl sonra bir ilk! Tarihe geçen kötü seri

Dün gece 44 yıl sonra bir ilk yaşandı!

Trump'tan çarpıcı İran itirafı: Savaşı İsrail de istediği için sürdürüyoruz

Savaşı neden bitirmediğini açıkladı! İşin içinde İsrail var
İspanyollar Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı! Messi ve Beckham dediler

Arda'nın frikiği dünyayı büyüledi! İspanyollar tek bir ismi konuşuyor
ABD'de İran korkusu! Trump'ın adamları birer birer askeri üslere taşınıyor18

Hayra alamet değil! Üst düzey isimler askeri üslere taşınmaya başladı