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Hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

Hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı
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Bilecik'te hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A., jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Bilecik'te hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı.

Olay, Bilecik merkeze bağlı Yeniköy köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bölgede denetim gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde, 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. isimli şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği Bilecik M Tipi Kapalı Ceza Evine teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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