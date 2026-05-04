Bilecik'te Hıdırellez Şenlikleri'nde 80 personelle güvenlik tedbiri alındı
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde düzenlenen Hıdırellez Şenliklerinde 80 personelle güvenlik tedbiri alındı.
Edinilen bilgilere göre, Bilecik'e bağlı İnhisar, Gölpazarı, Söğüt ve Yenipazar ilçelerinde 1 mahalle ve 7 köyde gerçekleştirilen Hıdırellez Şenlikleri'nde asayişin sağlanması amacıyla jandarma ekipleri görev yaptı. Etkinliklerde 18 asayiş timi ve 2 trafik jandarma timi olmak üzere toplam 80 personel görev alırken, yaklaşık 2 bin 500 vatandaşın katıldığı şenlikler huzur içinde tamamlandı.
Şenlikler kapsamında vatandaşlara dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirme yapılırken, çeşitli afişler de dağıtıldı. - BİLECİK