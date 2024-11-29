Bilecik'te Hakaret ve Tehdit Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Bilecik'te Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından aranan bir kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, adli makamlara sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
Bilecik'te ekipler gelen ihbar üzerine 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçundan aranan şahsı yakalandı.
Alınan Bilgilere göre; Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelen ihbar üzerine, 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçundan aranan şahıs emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bu kapsamda İnegöl İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından; hakkında 4 ay 20 gün süreyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Bozüyük'te asayiş ekiplerince yakalandı. Şahıs adli makamlara sevk edilmesinin ardından tutuklanarak, Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK