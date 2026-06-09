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Hakaret suçundan aranan şahıs yakalandı

Hakaret suçundan aranan şahıs yakalandı
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Bilecik'in Vezirhan beldesinde jandarma ekiplerinin devriye sırasında yaptığı sorgulamada, 'İleti yoluyla hakaret' suçundan aranan M.Ö. isimli şahıs yakalandı. 2 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, işlemlerin ardından Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Bilecik'te hakaret suçundan aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik'in Vezirhan beldesinde gerçekleştirilen devriye faaliyeti sırasında jandarma ekipleri tarafından yapılan sorgulamada M. Ö. isimli şahsın 'İleti yoluyla hakaret' suçundan arandığı tespit edildi. Şahsın UYAP kapsamında yakalama kararı ve 2 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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