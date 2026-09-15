Bilecik’te hafifi ticari araç ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Bilecik'te hafifi ticari araç ile motosiklet çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkeze bağlı Beyce Köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; karayolunda seyir halinde olan E.E.S. idaresindeki 20 ARH 256 plakalı motosiklet ile karşı şeritte seyreden R.B. idaresindeki 11 ABU 787 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü E.E.S. hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücüye olay yerine gelen acil servis ekiplerince müdahale yapıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı