Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Bilecik'te hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Bahçelivler Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Kapalı Yüzme Havuzu mevkiinden ana yola istikametine seyir halindeki S. A. idaresindeki 11 EA 641 plakalı hafif ticari araç,yolun karşısına geçmek isteyen yaya A. E. çarptı. Yaşanan trafik kazasında yaya A. E. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine aldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK