Bilecik'te Güvenlik Görevlilerine Başarı Belgeleri Takdim Edildi

Bilecik'te Güvenlik Görevlilerine Başarı Belgeleri Takdim Edildi
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Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, KAAN Uygulaması kapsamında başarılı çalışmalar gösteren güvenlik görevlileri İsra Gökkaya ve Tuncay Özdemir'e başarı belgelerini takdim etti.

Bilecik'te güvenlik görevlilerine başarı belgeleri takdim edildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, ketten denetimlerde bulunan Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında görevli Polis Başmüfettişleri ile birlikte, KAAN Uygulaması kapsamında gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı güvenlik görevlileri İsra Gökkaya ve Tuncay Özdemir'e başarı belgesi takdim etti.

Konu hakkında açıklama yapan Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, "Güvenlik hizmetlerinin etkinliğini artırma ve genel güvenlik standartlarını yükseltme amacıyla yürütülen KAAN Uygulaması kapsamında görev yapan Gökkaya ve Özdemir'in gösterdiği disiplin ve sorumluluk bilinci, örnek teşkil etti. Güvenlik personelinin mesleki yeterliliklerinin artırılması ve toplum güvenliğine katkılarının devam etmesi adına gösterdikleri çabanın takdir ettik. Meslek hayatlarında başarılarının devamını dileriz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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