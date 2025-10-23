Bilecik'te Güvenlik Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla il genelinde geniş çaplı denetim ve uygulamalar gerçekleştirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, kent merkezi ve ilçelerde eş zamanlı olarak yürütülen 'Huzur ve güven' uygulamaları aralıksız devam ediyor. Bozüyük'te vatandaşların huzurunu sağlamak için yapılan denetimlerde farklı noktalarda araç ve kişi kontrolleri gerçekleştirilirken, Osmaneli'nde de çok yönlü uygulamalarla kamu düzeninin korunmasına yönelik çalışmalar sürdürüldü. Söğüt'te 'Huzurun izinde, güvenin peşindeyiz' mottosuyla gerçekleştirilen kontrollerde ekipler, her mahallede ve her noktada görev alarak güvenlik tedbirlerini en üst seviyede tuttu. Yenipazar, İnhisar ve Gölpazarı ilçelerinde de benzer şekilde denetimler yapıldı. Bilecik merkezde ise açık iş yerleri, park ve bahçelerde kontroller gerçekleştirilerek muhtemel asayiş olaylarının önüne geçilmesi hedeflendi.

Emniyet birimleri tarafından yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için denetim ve uygulamaların kararlılıkla süreceği vurgulandı. - BİLECİK