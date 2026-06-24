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Göçmen kaçakçılığı suçundan aranan şahıs yakalandı

Göçmen kaçakçılığı suçundan aranan şahıs yakalandı
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Bilecik'te, göçmen kaçakçılığı suçundan 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A., bedelli askerlik yaparken jandarma tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Bilecik'te göçmen kaçakçılığı suçundan aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanlığında bedelli askerlik görevini yerine getiren O.A. isimli şahıs tespit edildi. Yapılan incelemede şahsın, 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan hakkında kesinleşmiş 2 yıl 11 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Yakalanan O.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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