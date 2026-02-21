Haberler

Bilecik'te geniş çaplı 'Huzur Uygulaması'

Bilecik'te geniş çaplı 'Huzur Uygulaması'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde halkın güvenliğini sağlamak amacıyla geniş çaplı 'Huzur Uygulaması' kapsamında denetimler gerçekleştirdi. Umuma açık alanlar, metruk binalar ve çeşitli noktalar kontrol edildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından geniş çaplı 'Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi.

Bilecik'te huzur ve güven ortamının devamlılığını sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'Huzur Uygulaması' kapsamında kent genelinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Huzur Uygulaması' kapsamında il genelinde umuma açık alanlar, metruk binalar, otel ve pansiyonlar, park ve bahçeler ile yol uygulama noktalarında denetimler yapıldı. Ekipler, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit edebilecek unsurlara karşı kapsamlı kontroller gerçekleştirdi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, "Bilecik'in huzuru için sahadayız; güvenin izinde, halkımızın yanındayız. Daha güvenli yarınlar ve daha huzurlu bir şehir için azim ve kararlılıkla görevimizi sürdürüyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor

e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müge Anlı'yı şaşkına çeviren hikaye: İlk defa ne diyeceğimi bilmiyorum

Müge Anlı'yı şaşkına çeviren hikaye: İlk defa ne diyeceğimi bilmiyorum
Mübarek Ramazan ayında çekilen bu görüntü izleyenleri ikiye böldü

Mübarek Ramazan ayında çekilen görüntü izleyenleri ikiye böldü
Sosyal medya fenomeninin acı sonu! Henüz 27 yaşındaydı

Sosyal medya fenomeninin acı sonu! Hayatının baharındaydı
Araç sahiplerini üzecek haber: Akaryakıta dev zam yolda!

Araç sahiplerini üzecek haber: Akaryakıta dev zam yolda!
Müge Anlı'yı şaşkına çeviren hikaye: İlk defa ne diyeceğimi bilmiyorum

Müge Anlı'yı şaşkına çeviren hikaye: İlk defa ne diyeceğimi bilmiyorum
Linke tıklayan yandı! Dolandırıcılardan ramazanda akılalmaz yöntem

Linke tıklayan yandı! Dolandırıcılardan ramazanda akılalmaz yöntem
Uzun süredir sessizdi! Abdullah Gül'den dikkat çeken sözler

Uzun süredir sessizdi! Abdullah Gül'den dikkat çeken sözler