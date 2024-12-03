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Bilecik'te 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' Projesi Kapsamında Seminer Düzenlendi

Bilecik'te 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' Projesi Kapsamında Seminer Düzenlendi
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Bilecik'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminere 85 vatandaş katıldı. Seminerde, Narkotik suçlarla mücadelede anne rolü ve ilgili eğitimler hakkında bilgi verildi.

Bilecik'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (NARKO) tarafından vatandaşlara "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında seminer düzenlendi.

Bilecik'te NARKO ekipleri tarafından "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi çerçevesinde Bozüyük Devlet Hastanesi'nde 85 vatandaşa Bozüyük Devlet Hastanesi'nde 85 vatandaşa seminer düzenlendi. Gerçekleşen seminerde katılımcılara 'Narko Rehber' eğitim faaliyeti gerçekleştirilirken, 'Uyuma' uygulaması, "Narkotik Vaka Analiz Sistemi" (Narvas) projesi ve http://narkotikpolisianne.com web sitesi hakkında bilgi verildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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