Bilecik'te Drone Destekli Trafik Denetimi: 17 Sürücüye Ceza

Bilecik'te Drone Destekli Trafik Denetimi: 17 Sürücüye Ceza
Bilecik'te il emniyet müdürlüğü ekipleri, drone destekli trafik denetimi yaparak 17 sürücüye kural ihlali nedeniyle ceza uyguladı. Denetimlerin amacı, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak.

Bilecik'te İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince drone destekli trafik denetiminde 17 sürücüye ceza yazıldı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi Kavşağı'nda İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri drone destekli trafik denetimi yaptı. Ekipler, kırmızı ışık ihlali, emniyet şeridi ihlali, emniyet kemeri kullanımı ve seyir halinde cep telefonu kullanımı gibi konulara yoğunlaştı. Yapılan kontrollerde kural ihlali yaptığı tespit edilen 17 sürücüye ilgili maddelerden cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla denetimler aralıksız devam edecek. Trafik kurallarına uyulması hem sürücüler hem de sevdiklerinizin güvenliği açısından büyük önem taşıyor" denildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
