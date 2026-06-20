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Bilecik'te dolandırıcılık operasyonu: 12 dijital materyale el konuldu

Bilecik'te dolandırıcılık operasyonu: 12 dijital materyale el konuldu
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Bilecik’te nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik düzenlenen operasyonda 12 dijital materyale el konuldu, şüpheli K.O. yakalandı.

Bilecik'te nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik düzenlenen operasyonda 12 dijital materyale el konuldu.

Edinilen bilgilere göre, bilişim sistemleri kullanılarak işlenen nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve JASAT ekipleri tarafından Bahçelievler Mahallesi'nde bir adrese arama faaliyeti düzenlendi. Bilecik Sulh Ceza Hakimliğinin arama kararına istinaden gerçekleştirilen operasyonda şüpheli K.O. yakalanırken, adreste yapılan aramalarda 12 adet dijital materyal ele geçirildi. El konulan materyaller incelemeye alındı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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