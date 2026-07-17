Bilecik'te denetimli serbestlik yükümlülerine trafik eğitimi verildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan hükümlülere trafik kuralları ve güvenli sürüş konusunda eğitim verildi. Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme programında, denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan hükümlülere trafikte temel davranış şekilleri, trafik kuralları, trafikte saygı ve trafikte uyulması gereken kurallar anlatıldı. Eğitimde, trafik kurallarına uymanın can ve mal güvenliği açısından taşıdığı önem vurgulanırken, katılımcılara güvenli trafik bilincinin geliştirilmesine yönelik bilgiler aktarıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, toplumda trafik güvenliği kültürünün yaygınlaştırılması ve trafik kazalarının önlenmesine katkı sağlanması amacıyla benzer eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin sürdürüleceğini belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı