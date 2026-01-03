Bilecik'te bir çöp konteynırı yanına bırakılan eşyalar alev aldı.

Olay; Bahçelievler Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir çöp konteynırın yanına bırakılan eski eşya ve yatak benzeri ürünler bir anda alev aldı. Alevler gören vatandaşlar çöp konteynırlarının yanına mahalle sakinlerin yanıcı bir şey bırakmamaları için uyarılarda bulundular. Alevler soğuk ve karşı havanın etkisiyle kendi kendine söndü. - BİLECİK