Haberler

Çöp konteynırı yanına bırakılan eşyalar alev aldı

Çöp konteynırı yanına bırakılan eşyalar alev aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te Bahçelievler Mahallesi'nde bir çöp konteynırının yanına bırakılan eşyalar yangın çıkmasına neden oldu. Alevler, mahalle sakinleri tarafından yapılan uyarılarla söndürülmeye çalışıldı ve soğuk havanın da etkisiyle kendiliğinden sönerek durdu.

Bilecik'te bir çöp konteynırı yanına bırakılan eşyalar alev aldı.

Olay; Bahçelievler Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir çöp konteynırın yanına bırakılan eski eşya ve yatak benzeri ürünler bir anda alev aldı. Alevler gören vatandaşlar çöp konteynırlarının yanına mahalle sakinlerin yanıcı bir şey bırakmamaları için uyarılarda bulundular. Alevler soğuk ve karşı havanın etkisiyle kendi kendine söndü. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
ABD Başkanı Trump: Saldırımız başarılı, Maduro ve eşini yakaladık

ABD Başkanı Trump: Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkarıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okullarsa suçiçeği vakalarında artış! Bu belirtiler varsa dikkat

Okullarda kırmızı alarm! Vakalarda artış başladı
Elon Musk'a büyük şok! BYD, Tesla'yı geçti

Elon Musk'a büyük şok! Tesla liderliği bakın kime kaptırdı
ABD Venezuela'dan ne istiyor? İşte saldırıların perde arkası

ABD Venezuela'dan ne istiyor? İşte saldırıların perde arkası
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme

Para transferinde çok tartışılan uygulama ertelendi
Okullarsa suçiçeği vakalarında artış! Bu belirtiler varsa dikkat

Okullarda kırmızı alarm! Vakalarda artış başladı
Aydın'da üniversite öğrencisine 'Cumhurbaşkanına hakaret' tutuklaması

Üniversite öğrencisinin sosyal medya paylaşımları pahalıya patladı
1 yaşındaki bebeğe anne şiddeti kamerada

Eve kamera yerleştiren baba, gördükleri karşısında dehşete düştü