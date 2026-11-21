Bilecik'te çocuğa yönelik cinsel tacizden aranan şahıs cezaevine teslim edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, Vezirhan beldesinde çocuğa karşı cinsel taciz suçundan aranan şahsı yakaladı. Hakkında 1 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilerek Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Bilecik'in Vezirhan ilçesinde çocuğa karşı cinsel taciz suçundan aranan şahıs yakalandı.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda Merkez ilçeye bağlı Vezirhan beldesinde düzenlenen çalışmada, hakkında 1 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. isimli şahıs yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, Bilecik M Tipi Kapalaı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı