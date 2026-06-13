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Evinin çatısını onarıyordu, bir anda yere düştü

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Bilecik'in Yenipazar ilçesinde ailesine ait evin çatısını onaran Önder K., yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan şahıs için jandarma inceleme başlattı.

Bilecik'te ailesine ait evin çatısını onaran şahıs bir anlık dikkatsizliği sonucu yere düşerek, hastanelik oldu.

Olay; Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Aşağıçaylı köyünde meydana geldi. Ailesine ait tek katlı müstakil evin çatısını onarmak için çatıya çıkan Önder K. bir anlık dikkatsizliği ve tedbirsizliği sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağı düştü. Yere düşen Önder K. sol omzundan yaralanırken, olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Yenipazar İlçe Devlet Hastanesinde kaldırıldı. Önder K. ardından tıbbi tedavisi için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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