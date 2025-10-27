Bilecik'te Cami Lavabolarını Kıran Şahıs Yakalandı

Bilecik'te bir caminin lavabolarını kıran şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Bilecik merkeze bağlı Vezirhan Beldesin Yeni Camii tuvaletindeki lavabo ve pisuvarları kırık gören cami cemaati durumu hemen jandarmaya haber verdi. Jandarmanın yaptığı titiz çalışmada İbrahim K. isimli şahsın geçtiğimiz gece 03.00'da cami tuvaletlerine girdiğini tespit etti. Yapılan çalışmada şahsın malzemeleri kasıtlı olarak kırmak suretiyle zarar verdiği tespit edildi. Şahıs jandarma tarafından gözaltına alınırken, sorgusu devam ediyor. - BİLECİK