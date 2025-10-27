Haberler

Bilecik'te Cami Lavabolarını Kıran Şahıs Yakalandı

Güncelleme:
Bilecik'in Vezirhan Beldesi'ndeki Yeni Camii'nin tuvaletlerindeki lavabo ve pisuvarları kırarak zarar veren İbrahim K. jandarma tarafından yakalandı.

Bilecik'te bir caminin lavabolarını kıran şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Bilecik merkeze bağlı Vezirhan Beldesin Yeni Camii tuvaletindeki lavabo ve pisuvarları kırık gören cami cemaati durumu hemen jandarmaya haber verdi. Jandarmanın yaptığı titiz çalışmada İbrahim K. isimli şahsın geçtiğimiz gece 03.00'da cami tuvaletlerine girdiğini tespit etti. Yapılan çalışmada şahsın malzemeleri kasıtlı olarak kırmak suretiyle zarar verdiği tespit edildi. Şahıs jandarma tarafından gözaltına alınırken, sorgusu devam ediyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
