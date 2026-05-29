Bilecik'te çamaşır suyu içen çocuk hastaneye kaldırıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 2 yaşındaki çocuk, evde masa üzerinde bulunan çamaşır suyundan içti. Hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay, Bozüyük ilçesi İçköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mir Ali Ç. (2) isimli çocuk evde bulunduğu sırada oturma odasında masa üzerinde duran çamaşır suyundan bir yudum içti. Durumu fark eden aile zehirlenme şüphesiyle Bozüyük İlçe Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede yapılan kontrollerde çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olayla ilgili çocuğun annesi Gülcan Ç.'nin hastanede alınan ifadesinde herhangi bir şikayetçi ve davacı olmadığı belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
