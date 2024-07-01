Bilecik'te Çalıntı Laptopu Satıp Tutuklanan Şüpheli

Bilecik'te çaldığı laptopu başka bir şahsa satan şüpheli tutuklandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, evden çalınan laptop ihbarı üzerine harekete geçti. 'İkametten Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığının İhlali' suçundan aranan şüpheli yakalandı. Yapılan çalışmalar sonucu şüpheli şahsın çalmış olduğu laptopun başka bir şahsa 5 bin 800 TL karşılığında sattığı tespit edilerek çalıntı laptop ekiplerce sahibine teslim edildi.

Yakalanan şüpheli adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK