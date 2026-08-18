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Bilecik’te çalılık yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Bilecik’te çalılık yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
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Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Yakacık köyünde çalılık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yakındaki ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Bilecik'te çalılık alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Yakacık köyünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle çalılık alanda yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, yangına ilk müdahaleyi Çaltı Köyü Muhtarlığına ait itfaiye aracı yaptı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, yakınındaki ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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