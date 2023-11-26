Bilecik'te boş bir fabrikada kadın cesedi bulundu

Bilecik'te yıllardır kullanılmayan bir tekstil fabrikasında dün gece bir kadın cesedi bulundu.

Bilecik'te yıllardır kullanılmayan bir tekstil fabrikasında dün gece bir kadın cesedi bulundu.

Bilecik II. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 2005 yılında üretimini duran bir tekstil fabrikasında bir kadın cesedi bulundu ihbarı olan ekipleri haber harekete geçti. Olay yerine varan polis, jandarma ve 112 ekipleri Ö.T. isimli bir kadın cesediyle karşılaştılar. Olay yeri inceleme ekipleri alanda geniş çaplı bir çalışma yaparken, savcılık incelemesinin ardından kadının cansız bedeni Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesini morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili hem polis hem de jandarma ekipleri kapsamlı bir çalışma başlattı. - BİLECİK