Bilecik'te biçerdöver operatörlerine yangın uyarısı yapıldı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Tongurlar köyünde Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hasat döneminde biçerdöver kaynaklı çıkabilecek tarla yangınlarının önlenmesi amacıyla bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen çalışmada biçerdöver operatörleri ve tarla sahiplerine yangın riskine karşı alınması gereken önlemler anlatıldı. Bilgilendirmede, biçerdöverlerin günlük bakım ve kontrollerinin eksiksiz yapılması, motor ve egzoz bölümlerinde biriken saman, ot ve tozların temizlenmesi gerektiği belirtildi. Biçerdöverlerde çalışır durumda en az 2 adet 6 kilogramlık yangın söndürme tüpü bulundurulması gerektiği de hatırlatıldı. Yakıt ikmalinin motor durdurulduktan sonra güvenli alanda yapılması, elektrik ve yakıt sistemlerinde arıza veya kaçak bulunması halinde hasada başlanmaması konusunda uyarılarda bulunuldu. Aşırı sıcak ve rüzgarlı havalarda daha dikkatli çalışılması, tarlalarda sigara izmariti ve cam şişe gibi yangına neden olabilecek materyallerin bırakılmaması gerektiği ifade edildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, biçerdöver veya balya makinesi çalışırken su tankerinin hazır bulundurulması gerektiğini vurgulayarak, herhangi bir yangın çıkması durumunda ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ne derhal bilgi verilmesini istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı