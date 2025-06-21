Bilecik'te Beyaz Eşya Yüklü Çekici Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bilecik'te Beyaz Eşya Yüklü Çekici Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde beyaz eşya yüklü bir çekicinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Bilecik'in Bozüyük İlçesi'nde beyaz eşya yüklü çekicinin devrilmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bozüyük çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bilecik istikametinden Eskişehir istikametine gitmekte olan M.A. idaresindeki 42 ACM 765 plakalı çekici, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucunda yolun sağ tarafına savrularak devrildi. Olayın etkisiyle araç sürücüsü M.A. yaralanırken, çekicide yolcu olarak bulunan E.Y.Y. isimli vatandaş hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Çekicinin olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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