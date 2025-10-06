Haberler

Bilecik'te Baş Komiserlik Rütbeleri Takdim Edildi
Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, baş komiserliğe terfi eden personele rütbelerini takdim ederek, emniyet teşkilatının gücünü ve fedakar personeli övdü.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, emniyet teşkilatı bünyesinde görev yapan personele moral ve motivasyon amacıyla baş komiser rütbesine terfi eden personele rütbelerini takdim etti. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törene, Emniyet Müdürü Gökalp Şener'in yanı sıra teşkilat mensupları katıldı.

Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Görevlerini özveri ve disiplinle yerine getiren arkadaşlarımızın terfi etmeleri bizler için gurur verici. Emniyet teşkilatımızın gücü, fedakar ve üstün gayret gösteren personelimizle artıyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
