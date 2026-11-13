Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bilecik'te balkondan düşmek üzereyken kurtarılan çocuk polise teşekkür etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'te balkondan düşmek üzereyken kurtarılan çocuk polise teşekkür etti Haber Videosunu İzle
Bilecik'te balkondan düşmek üzereyken kurtarılan çocuk polise teşekkür etti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te 10 Kasım'da balkondan düşmek üzereyken polis memuru Halil Demir tarafından kurtarılan 8 yaşındaki çocuk, kendisini kurtaran polise teşekkür etti. Çocuğun annesi, olayı geç fark ettiğini ve durumu 112'ye bildirdiğini anlattı.

Bilecik'te yaşayan 8 yaşındaki Eymen Efe, geçtiğimiz gün balkondan düşmek üzereyken kendisini kurtaran polis memuruna teşekkür etti.

Olay; 10 Kasım günü Bahçelievler Mahallesi Işıklı Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerindeki 5 katlı bir apartmanın ikinci katında 8 yaşındaki Eymen Efe Özel oyun amaçlı balkona çıktı. Biraz hiperaktif olan çocuk annesinin bir anlık dalgınlığından yararlanarak yan komşunun balkonuna geçmek istedi. Bu esnada çocuğunu balkon dışında doğal gaz borusuna tutunmuş şekilde gören anne Öznur Özel, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine en yakın ekip trafik polisi Halil Demir ve arkadaşları oldu. Demir, çocuğun aşağıda "Dayanamıyorum artık" demesi üzerine itfaiye ekipleri beklemeden hemen ikinci katta yan komşunun balkonuna çıktı. Polis memuru balkondan dışarı kendini çıkararak küçük çocuğu kurtardı.

"ÇOCUĞUM BALKONA ÇIKTI, BEN SONRADAN FARK ETTİM"

Olay anını İHA muhabirine anlatan anne Öznur Özel, "Yaşadığım olaydan sonra çok korktuk. Olay bir anlık oldu. Çocuğum balkona çıktı, ben sonradan fark ettim. Sonra polise haber verdim. Çocuğum biraz rahatsız olduğu için bu tür olayın yaşanmasını istemezdik. Çocuğumu kurtaran polis memurundan Allah razı olsun. Allah çoluğunun çocuğunun acısını göstermesin" dedi.

"POLİS AMCAYA TEŞEKKÜR EDERİM"

8 yaşındaki Eymen Efe ise kendisine uzatılan mikrofona, "Polis amcaya teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 26 sitede yayınlandı.
Ünlü psikologdan tepki çeken paylaşım! Bakanlık anında düğmeye bastı

Ünlü psikologdan tepki çeken paylaşım! Bakanlık anında düğmeye bastı
ABD'de İran korkusu! Trump'ın adamları birer birer askeri üslere taşınıyor20

Hayra alamet değil! Üst düzey isimler askeri üslere taşınmaya başladı
116 suçtan aranan çete elebaşı Sercan Sayal adliyeye sevk edildi

116 suç kaydı olan çete lideri adliyeye böyle getirildi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın fiyatlarında sert düşüş! 13 ayın en düşük seviyesi görüldü

Piyasalarda 13 aydır böylesi yaşanmadı
Ekran başındakiler donup kaldı! Annesinden kayıp genç kızla ilgili 'Yok artık' dedirten iddia

Annesinden kayıp genç kızla ilgili "Yok artık" dedirten iddia
TikTok videosu çekmek için kafesten çıkarılan kaplan, 19 yaşındaki genci öldürdü

TikTok videosu çekmek için kafesten çıkarılan kaplan, 19 yaşındaki genci öldürdü
Ehliyet sınavında 'joker' skandalı! Kursiyerlerin yerine başkası girmiş: 23 şüpheli adliyede

Ehliyet sınavına kursiyer yerine 'joker' girdi! 23 kişi adliyede
8 kişiyi katleden zanlı hakkında yeni karar! Afyon'dan gönderildi

8 kişiyi katleden cani hakkında yeni karar
Otomotiv devinden radikal karar! Tüm yeni yatırımlarını durdurdu

Otomotiv devinden dünyayı şaşırtan karar
Fenerbahçe ile mahkemelik olmuştu! Eski yıldızın yeni mesleği şaşırttı

Fenerbahçe ile mahkemelik olmuştu! Eski yıldızın yeni mesleği şaşırttı