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Bilecik'te Atatürk İlkokulu'ndan 18 öğrenci trafik eğitim parkında uygulamalı ders aldı

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Bilecik'te Atatürk İlkokulu'ndan 18 öğrenci trafik eğitim parkında uygulamalı ders aldı
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Bilecik'te Atatürk İlkokulu'nda öğrenim gören 18 öğrenciye, 'Birlikte Güvenli Gelecek' projesi kapsamında Trafik Eğitim Parkı'nda uygulamalı trafik eğitimi verildi. Eğitimle öğrencilerin küçük yaşta trafik bilinci kazanması ve güvenli, sorumlu bireyler olması amaçlandı.

Bilecik'te 18 öğrenciye uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Bilecik'te Atatürk İlkokulu'nda öğrenim gören 18 öğrenciye, "Birlikte Güvenli Gelecek" projesi kapsamında uygulamalı trafik eğitimi verildi. Bilecik Trafik Eğitim Parkı'nda düzenlenen eğitimde öğrencilere trafikte temel davranış şekilleri, trafik kuralları, trafikte saygı ve uymaları gereken kurallar anlatıldı. Uygulamalı eğitimle öğrencilerin küçük yaşta trafik bilinci kazanmaları ve trafikte daha güvenli ve sorumlu bireyler olarak yetişmeleri amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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