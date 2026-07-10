Bilecik'te terörden trafiğe güvenlik gündemi değerlendirildi

Bilecik'te düzenlenen İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı'nda terörden trafiğe kadar birçok konuda yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler değerlendirildi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Bilecik İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı ile ilgili kurum müdürleri katıldı. Toplantıda, Bilecik genelinde yürütülen asayiş hizmetleri, terörle mücadele, mali ve organize suç örgütleriyle mücadele, düzensiz göçle mücadele, kaçakçılık ve siber suçlarla mücadele ile trafik güvenliğine yönelik alınan tedbirler kapsamlı şekilde ele alındı. Kent genelinde sürdürülen uygulama ve denetim faaliyetleri değerlendirilirken, kamu düzeninin korunmasına yönelik yürütülen çalışmaların etkinliğinin artırılması için kurumlar arası koordinasyon ve iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Öte yandan, toplantıda, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla il genelinde yürütülen güvenlik uygulamalarının kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı