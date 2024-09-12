Bilecik'te aranan şahıs kardeşinin kimliğiyle yakalandı

Bilecik'te 9 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şahıs kardeşine ait kimlikle yakalandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kozluk Asliye Ceza Mahkemesince; 'Yabancıyı Ülkeye Sokan veya Ülkede Kalmasına İmkan Sağlama' ve Bitlis 1. Asliye Ceza Mahkemesince; 'Yabancıyı Ülkeye Sokan veya Ülkede Kalmasına İmkan Sağlama' suçlarından 9 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şüpheli kardeşine ait kimlikle yakalandı. Kardeşine ait kimlikle yakalanan şüpheli hakkında 'Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması' suçundan yasal işlem başlatıldı. Şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK