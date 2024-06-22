Bilecik'te Alüminyum Fabrikasında İş Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te bir alüminyum fabrikasında yaşanan iş kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde hizmet veren Arslan Alüminyum fabrikasında A.K., (20) ayağını pres makinesine ayağını sıkıştırdı. Şahıs olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı işçinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK