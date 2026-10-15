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Bilecik'te 85 yaşındaki adam, otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

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Bilecik'te 85 yaşındaki adam, otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti.
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Bilecik'te dün gece D-650 Eskişehir-Bilecik kara yolu Küplü köyü mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan 85 yaşındaki adama otomobil çarptı. Ağır yaralanan adam, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı; kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bilecik'te yolun karşı tarafına geçmeye çalışan adam, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza dün gece, D-650 Eskişehir-Bilecik kara yolu Küplü köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bozüyük'ten Bilecik yönüne seyreden Arif A. idaresindeki 26 B 3112 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Kavak'a (85) çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Kavak, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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